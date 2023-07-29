Эдита Пьеха доживает свой век в одиночестве: дочь вынудили покаяться на публику

Легенда советской и российской эстрады Эдита Пьеха в этом месяце празднует 86-й день рождения. Она уже давно не выходит на публику и не дает концерты. Дочь звезды Илона Броневицкая рассказала изданию «ПроЗвезд» о здоровье народной любимицы.

По словам дочери, певица действительно испытывает возрастные проблемы с ногами и не может много ходить. Сейчас она живет в собственном доме, но выходит немного прогуляться по саду.

Дочь Пьехи часто спрашивают, почему она оставила жить больную мать одну за городом и не забирает ее к себе в столицу. На что Броневицкой приходится оправдываться, что ее мать находится в здравом уме и отказывается куда-либо переезжать из своего дома. Кроме того, она обосновалась в таком райском уголке, что оттуда не хотела бы уезжать и сама Илона.

В скором времени у Пьехи не запланировано никаких концертов, но Броневицкая не исключает, что мать еще вернется на сцену.