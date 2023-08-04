Единственный выживший сын Влада Листьева поражает сходством с отцом (фото)

Удивительным образом сложилась жизнь Александра, единственного сына знаменитого советского и российского журналиста Влада Листьева. Он пошел по стопам своего отца и во многом повторил его судьбу.

Пока Листьев-старший был жив, он очень много времени уделял общению с сыном, несмотря на то, что разошелся с его матерью, филологом Татьяной Лялиной. Он души не чаял в своем ребенке и хотел дать ему все самое лучшее. В частности, отправлял учиться за границу, чтобы мальчик в совершенстве владел иностранными языками и говорил без акцента. Но Александр не раз говорил, что всякий раз очень сильно хотел вернуться в Россию, ему всегда было тяжело вдали от родины.

Когда Влада Листьева убили в парадной собственного дома, его сыну было всего 12 лет. А уже в 15 он стал жить отдельно и самостоятельно. Чтобы себя обеспечить, он даже торговал на рынке. Потом отучился на рекламщика в одном из столичных вузов, но профессия пришлась ему не по душе. Александр Листьев решил идти по стопам отца и устроился в Останкино. Там он не козырял известной фамилией и самостоятельно прошел карьерный путь, став исполнительным директором. Лишь в 2018 году он решился сам встать перед камерами в роли ведущего. Зрители поразились как внешнему сходству Александра с отцом, так и повадкам, его смеху и голосу, которые сильно напоминают Влада Листьева.