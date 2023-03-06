Единственный в мире мужчина-утка: при виде него народ бросается врассыпную (фото)

В современном мире к услугам косметологов прибегают не только женщины, но и мужчины. Для некоторых из них эти процедуры становятся настоящей манией. Яркий тому пример — шотландец Алан Джексон, получивший неофициальное прозвище «утка».

Дело в том, что мужчина слишком увлекся процессом увеличения губ и скул. С годами это переросло в страшную зависимость, при этом сам Алан не считает, что стал жертвой эстетической медицины. Он называет себя красавцем и не собирается останавливаться на достигнутом.

Алан с удовольствием делится своими снимками в соцсетях, однако реакция подписчиков встречается самая разная. Мужчина получает массу негативных комментариев и оскорблений. Кроме того, прохожие на улице шарахаются от Джексона, завидев его диковинную «уточную» внешность.

Но даже эти неудобства не останавливают Алана. Он продолжает колоть себе филлеры в губы каждые шесть недель. Однако недавно многие клиники стали отказывать неутомимому мужчине в процедурах. В ответ на это Джексон прошел курсы, где его научили делать уколы самостоятельно. Видимо, это уже переросло в патологию.