Единственный в мире человек не из семьи, которого обняла Елизавета II (фото)

Все члены британской королевской семьи вынуждены соблюдать строгий протокол. Однако следовать всем суровым предписаниям не удавалось даже Елизавете II. Однажды она позволила себе прилюдные объятия с тем, кто не был членом ее семьи. А это прямое нарушение протокола.

Скандальный инцидент произошел в 2009 году, когда королеву посетила чета Обама. Президент США и его супруга Мишель прибыли в Лондон на саммит «Большой двадцатки». О нормах протокола ни он, ни его жена, судя по всему, не знали.

Во время встречи с Елизаветой II Мишель положила руку на плечо королевы, а та приобняла первую леди США за талию. Встреча была запечатлена на фото, которые произвели фурор в британском обществе. Таких жестов от Обамы и королевы не ждал никто, ведь подобного в принципе не должно было произойти.

Но если местная публика снисходительно отнеслась к поведению Елизаветы II, то Мишель общественность просто разнесла. Позже Обама призналась, что на какое-то время забыла, что перед ней коронованная особа. В тот момент Мишель меньше всего думала о своде правил. Этот «прокол» сделал ее единственным человеком не из Виндзоров, которого обняла королева.