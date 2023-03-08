Единственный сын Томаса Андерса произвел фурор: эталонный красавец

Когда-то многие были уверены в том, что Томас Андерс нетрадиционной сексуальной ориентации. Разговоры об этом прекратились, когда артист, наконец, женился.

Со своей женой, переводчицей Клаудией Хесс, солист Modern Talking живет душа в душу вот уже много лет. Возлюбленная подарила музыканту единственного сына — Александра Мика.

Звездный наследник давно вырос и стал эталонным красавчиком. Глядя на его фотографии, многие отмечают, что внешность парня никого не оставит равнодушным: он может похвастаться очаровательной улыбкой и густыми волосами, к тому же Александр уже на голову выше своего именитого отца.

Известно, что в 17 лет Томас вместе с супругой отправили наследника на учебу в одну из престижных школ-интернатов Австрии. Там он стал участником одной из театральных трупп. К тому же сын Андерса унаследовал его любовь к музыке, а также любит заниматься спортом.