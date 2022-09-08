Единственный шанс: «похоронившую» Чарльза Меган Маркл вывели на чистую воду

Меган Маркл учинила новый скандал, в который втянула и членов монаршей семьи. Во время недавнего интервью супруга принца Гарри допустила неосторожное высказывание, которое вывело из себя отца герцога Сассекского.

Теперь принц Чарльз, которого Маркл буквально «похоронила» заживо, намерен поставить сноху на место. В Сети пишут, что он готовится подать на супругу своего сына в суд. Многим казалось, что это повлияет на решение Меган и Гарри о приезде в Великобританию и супруги откажутся от своей затеи. Но не тут-то было.

Герцоги как ни в чем не бывало вернулись в Англию, что возмутило общественность. Между тем королевский эксперт Кинси Шофилд вывел Маркл на чистую воду, озвучив ее истинные намерения. Эксперт подчеркнул, что для Сассексов, заключивших контракт с Netflix и Spotify, связь с королевской семьей — это единственный шанс не остаться без средств к существованию.