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Единственный попал на тайное отпевание: что за мужчина теперь везде следует за Пахмутовой

20 сентября 2023 13:04
Единственный попал на тайное отпевание: что за мужчина теперь везде следует за Пахмутовой

Вдова почернела от горя.

В Москве прошли похороны Николая Добронравова. Супруга поэта Александра Пахмутова убита горем. Рядом с вдовой находятся самые близкие. Среди них и известный певец, которому выпала честь побывать на тайном отпевании покойного. Церемония, которая длилась около часа, прошла в Сретенском монастыре. Как пишет «Московский комсомолец», в храм за Пахмутовой было позволено войти только Льву Лещенко.

Он повсюду следует за Александрой Николаевной, оказывая ей моральную поддержку.

Народный артист с молодости дружил с супружеской четой. Талантливый певец исполнил множество песен, написанных мужем и женой. В СМИ сообщали, что музыкант, узнав новость о смерти Добронравова, долго не решался набрать номер его жены. Лев Валерианович ждал, когда она хоть немного оправится от шока. И на церемонии прощания с Николаем Николаевичем показал себя с самой благородной стороны.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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