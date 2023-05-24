Единственный наследник Тины Тернер станет миллиардером: что известно на данный момент

В возрасте 83 лет не стало Тины Тернер. «Королева рок-н-ролла» скончалась в своем доме в Кюснахте. Sky News сообщает, что певица умерла после продолжительной болезни. Остальные подробности пока что не разглашаются.

Известно, что десять лет назад артистка перенесла инсульт. Спустя три года у нее диагностировали рак кишечника. В какой-то момент у звезды развилась почечная недостаточность.

Подкосить исполнительницу могли не только недуги, но и трагедии, которые произошли с ней перед смертью. В 2018 году Тернер похоронила старшего сына Крейга, а через четыре года не стало младшего Ронни.

Выходит, единственным наследником артистки является ее супруг. А за свою жизнь она успела здорово разбогатеть. Одной из последних покупок исполнительницы стал роскошный дом в Швейцарии. Поместье площадью 24 тысячи квадратных метров обошлось знаменитости в 5,8 миллиарда рублей. И это, нет сомнений, лишь часть недвижимости звезды.