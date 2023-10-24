Единственный, кому не достались миллионы: внук Брандо вырос куда красивее и талантливее деда

Марлон Брандо прожил долгую и яркую жизнь. В молодости он был секс-символом, а в зрелости — одним из самых маститых актеров Голливуда. После себя звезда оставила внушительное потомство. Интереса заслуживает его внук Туки, который взял все самое лучшее от знаменитого деда.

Отец парня погиб еще до его рождения, а матери не стало, когда мальчику исполнилось пять лет. Воспитанием Туки занималась бабушка, третья супруга Брандо, с которой последний к тому моменту развелся. После смерти знаменитого артиста внуку не досталось ничего из его богатств: при жизни Марлона Брандо родственники почти не общались.

Но Туки не отчаялся. Отпрыск звездной семьи, он не стал идти по стопам дедушки и вместо кино выбрал сферу моделинга. Благодаря яркой внешности смуглый красавец успел поработать со многими культовыми брендами. Параллельно Туки получал медицинское образование. О личной жизни 33-летнего манекенщика ничего не известно.