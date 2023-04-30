Единственный и приемный: Овсиенко вывела из тени сына, с которым редко видится

Татьяна Овсиенко стала мамой, когда сама того не ожидала. Во время гастролей артистка оказалась в доме малютки в Пензе, где и встретила своего единственного сына Игоря Дубовицкого.

Родная семья отказалась от мальчика, поскольку у него был обнаружен смертельный диагноз «порок сердца». В Москве за счет популярной исполнительницы малыша прооперировали, поэтому он смог вести полноценную жизнь здорового человека. Сегодня звездному наследнику уже 27 лет.

Игорь предпочитает оставаться в тени и ведет непубличный образ жизни. Поскольку он живет в Майами, Татьяна видится с ним крайне редко. Одна из таких долгожданных встреч произошла на съемочной площадке шоу «Привет, Андрей!». Обняв любимого сына, знаменитость не смогла сдержать слез радости.

Отметим, что Дубовицкий уже успел обзавестись собственной семьей и сделать певицу бабушкой. В США у нее подрастает внук — восьмилетний Алекс.