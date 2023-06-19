Единственным мужем Александры Захаровой был этот известный актер: глазам не поверите

Александра Захарова лишь однажды попыталась создать крепкую семью. Выбор звезды пал на известного актера. И артистку совсем не смутил тот факт, что ее избранник был женат.

Актриса влюбилась в Владимира Стеклова — чувства оказались взаимными. Ради этих отношений артист ушел от законной жены, вместе с которой воспитывал дочь. В будущем, вспоминая об этом своем поступке, он не раз хватался за голову.

Вместе с наследницей Марка Захарова Стеклов прожил девять лет. Супруги хотели общих детей, но аист так и не заглянул к ним в гости. В 2000 году супруги расстались. По воспоминаниям актера, для него все произошло неожиданно и обернулось неприятными последствиями.

В одном из интервью артист признался, что Захарова оставила его без жилья. Сначала она попросила переписать на ее имя его квартиру, а после предложила ему выписаться из жилплощади. После этого звезды разошлись и больше не общались.

Впоследствии Стеклов еще не раз женился, а вот его экс-супруга осталась одинокой. И детьми так и не обзавелась.