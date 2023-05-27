Единственной в России Дюймовочке 17 лет: вас покорит эта взрослая леди с ростом малышки

Полина Скорик с самого рождения была крохой. На момент появления на свет ее вес составлял 2600 граммов, а рост — 42 сантиметра. Сначала врачи не замечали за малышкой ничего необычного.

Со временем ее страшный диагноз все же дал о себе знать. После долгих лет сомнений и обследований врачи вынесли свой вердикт — анауксетическая дисплазия, встречающаяся у одного человека из 140 миллионов. Скорик стала первой в России, у кого обнаружили это редчайшее заболевание, при котором не растут кости.

Полине пришлось пройти через ряд операций, чтобы не быть прикованной к постели и вести полноценный образ жизни. Сегодня этой Дюймовочке 17 лет, а ее рост составляет 80 сантиметров. В этом году она заканчивает школу и строит большие надежды на будущее. В детстве Скорик мечтала стать моделью, но передумала.

В 2019 году девушку с необычной внешностью пригласили на съемочную площадку сериала «Доктор Рихтер-3». Полине так понравился процесс работы над картиной, что она решила изучать актерское мастерство. Многие уверены, что эта взрослая леди с ростом малышки точно добьется своего и еще не раз появится на больших экранах.