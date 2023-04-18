Единственной дочери «Шурика» 61 год: где она живет и как выглядит (фото)

Александр Демьяненко был женат дважды. От своей первой супруги артист ушел к Людмиле Акимовой, которая на тот момент работала ассистентом режиссера дубляжа. У пары не родились общие дети, но к дочери жены Анжелике Неволиной «Шурик» относился как к родной, да и других наследников у него не было.

Падчерица Александра Сергеевича тоже посвятила свою жизнь актерству. Неволина снялась в таких картинах Алексея Балабанова, как «Про уродов и людей», «Счастливые дни», «Груз 200». Ее можно увидеть в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Риэлтор». Также Анжелика служит в театре и занимается озвучиванием фильмов.

Неволина замужем за коллегой Алексеем Зубаревым, который старшее ее на восемь лет.

Пара вместе еще со студенческой скамьи. Детей у супругов нет, и всю свою любовь они отдают друг другу и творчеству.

Сегодня Неволиной 61 год, и она по-прежнему занимается дубляжом. Ей доверяют ответственные задачи, например, в картине «Холодная гора» ее голосом говорит героиня Николь Кидман. Пользователи Сети отметили в актрисах внешнее сходство: светлые волосы, бледная кожа, хрупкий типаж. Анжелика до сих пор бережно хранит память об отчиме, с которым у нее были теплые отношения.