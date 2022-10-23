Единственной дочери Шурика 60 лет: как сейчас выглядит и живет наследница актера

Так и не осчастливила внуками.

У Александр Демьяненко – экранного Шурика – не было родных детей, но актер принял как родную дочь своей супруги, Людмилы Демьяненко. Падчерицу Демьяненко зовут Анжелика Неволина, и она стала известной советской и российской актрисой.

Неволина знакома зрителям благодаря ролям в фильмах «Дом на дюнах», «Парад планет», «Собачье сердце», «Сентиментальное путешествие на картошку», «Про уродов и людей» и по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», однако в последние годы артистку можно редко увидеть на экранах.

Сегодня Анжелике Неволиной 60 лет.

Несмотря на годы, артистка поражает своей стройностью. Счастье Неволина нашла с актером Алексеем Зубаревым. Детей у пары нет.