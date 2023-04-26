Единственной дочери Николая Рыбникова не позавидуешь: даже блат не помог (фото)

В жизни случается так, что дети талантливых и признанных актеров опускаются на самое социальное дно. Эта участь постигла Арину, дочь Николая Рыбникова и Аллы Ларионовой.

Она была единственной кровной наследницей легендарного актера, и от нее ожидали таких же успехов, как и от отца. Арина начала сниматься в кино еще в школьном возрасте. Ее можно увидеть в ленте «Вторая весна». Однако после этого опыта Рыбникова раз и навсегда «завязала» с кино. Ее единоутробная сестра Алена вспоминала, что у Арины не было никаких увлечений. Она работала в издательстве, затем занималась изготовлением туристических буклетов.

С юных лет Арина пристрастилась к бутылке. Родители постоянно брали ее с собой на банкеты, где распивали спиртное. При жизни отца Рыбникова держалась, а вот уже после его смерти она начала уходить в запои.

Арина потеряла работу, а деньги на выпивку брала у матери. Когда Алла Ларионова скончалась, дочь не пришла на ее похороны. Самой Рыбниковой не стало в 43 года — она умерла во сне после очередного загула. Ни связи, ни именитое происхождение не спасли жизнь Арины. А ведь все могло сложиться совершенно иначе.