Единственное достоинство Боярского: правда о кумире миллионов вас удивит

Одной из первых работ Боярского в кино стала музыкальная сказка «Новогоднее приключение Маши и Вити». Правда, изначально вовсе не он должен был играть кота Матвея.

Первому эту яркую запоминающуюся роль предложили Алексею Смирнову. Вот только актер не видел себя в данном образе. Во-первых, он не умел петь, а персонаж должен был продемонстрировать свои вокальные данные. Во-вторых, он не обладал кое-чем еще из того, что было у Боярского.

Выход из ситуации нашел актер Георгий Штиль. Именно он и предложил приобщить к работе над картиной Боярского, поскольку у него было преимущество в виде фирменных усов, которые делали артиста похожими на кота. Если бы не они, тот вполне мог остаться без значимого проекта в своей фильмографии, в котором, к слову, снимался вместе с именитым родственником — известным советским актером Николаем Боярским, приходившимся музыканту дядей.