«Единственное, что спасает»: главная сваха раскрыла правду о своем положении
Телеведущая примерила новую жизненную роль.
Роза Сябитова рассказала, как водится с внучкой. Не так давно ее дочь Ксения впервые стала мамой.
Как оказалось, теперь все свободное время она посвящает своей юной наследнице, занимаясь преимущественно уборкой. При этом и она, и ее дочь не оставляют без внимания блоги молодых и современных мам, однако не понимают, как именно те успевают находить время на фотосессии и маленькие путешествия.
«Мы, вдвоем с Ксюшей крутимся, как белки в колесе, нет времени, чтобы отдохнуть... Единственное, что спасает, — это новшества для младенцев», — признается Сябитова.
Пользователи Сети с сочувствием отнеслись к признанию телеведущей. Как оказалось, многие из них были в похожей ситуации и прекрасно понимают проблемы кумира.
«Как хорошо, что у Ксюши есть вы. Когда есть помощь и еще одни руки, гораздо легче», «Это же такие прекрасные хлопоты, я так рада за вас», — не скрывают свое мнение подписчики.