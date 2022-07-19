«Единственное, что спасает»: главная сваха раскрыла правду о своем положении

Роза Сябитова рассказала, как водится с внучкой. Не так давно ее дочь Ксения впервые стала мамой.

Как оказалось, теперь все свободное время она посвящает своей юной наследнице, занимаясь преимущественно уборкой. При этом и она, и ее дочь не оставляют без внимания блоги молодых и современных мам, однако не понимают, как именно те успевают находить время на фотосессии и маленькие путешествия.

«Мы, вдвоем с Ксюшей крутимся, как белки в колесе, нет времени, чтобы отдохнуть... Единственное, что спасает, — это новшества для младенцев», — признается Сябитова.

Пользователи Сети с сочувствием отнеслись к признанию телеведущей. Как оказалось, многие из них были в похожей ситуации и прекрасно понимают проблемы кумира.