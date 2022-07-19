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«Единственное, что спасает»: главная сваха раскрыла правду о своем положении

19 июля 2022 16:46
«Единственное, что спасает»: главная сваха раскрыла правду о своем положении

Телеведущая примерила новую жизненную роль.

Роза Сябитова рассказала, как водится с внучкой. Не так давно ее дочь Ксения впервые стала мамой.

Как оказалось, теперь все свободное время она посвящает своей юной наследнице, занимаясь преимущественно уборкой. При этом и она, и ее дочь не оставляют без внимания блоги молодых и современных мам, однако не понимают, как именно те успевают находить время на фотосессии и маленькие путешествия.

«Единственное, что спасает»: главная сваха раскрыла правду о своем положении

«Мы, вдвоем с Ксюшей крутимся, как белки в колесе, нет времени, чтобы отдохнуть... Единственное, что спасает, — это новшества для младенцев», — признается Сябитова.

Пользователи Сети с сочувствием отнеслись к признанию телеведущей. Как оказалось, многие из них были в похожей ситуации и прекрасно понимают проблемы кумира.

«Как хорошо, что у Ксюши есть вы. Когда есть помощь и еще одни руки, гораздо легче», «Это же такие прекрасные хлопоты, я так рада за вас», — не скрывают свое мнение подписчики.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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