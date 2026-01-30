Оповещения от Киноафиши
Единственная звезда советского кино с «Оскаром» за «лучшую мужскую роль второго плана»: 30 января актеру исполнилось 52 года

30 января 2026 18:36
Угадаете, о ком пойдет заметка?

Знакомый портрет: «Оскар» за мужскую роль второго плана, культовая роль супергероя в темном плаще? Кажется, мы говорим о чистом продукте Голливуда, чья карьера могла родиться только на студиях Лос-Анджелеса. Но что, если кинематографическая биография этого актера началась за железным занавесом, среди кипарисов Крыма и под присмотром советского режиссёра?

В далёком 1987 году на советские экраны вышла добрая сказка «Мио, мой Мио» — совместный проект СССР, Швеции и Норвегии по мотивам повести Астрид Линдгрен. Фильм, снятый Владимиром Грамматиковым в крымских дворцах и ялтинских парках, стал для девятилетнего начинающего актёра первой большой работой.

Мужчина, которому 30 января исполнилось 52 года играл одного из детей в волшебной стране Желанная, а его наставником по съёмочной площадке был уже тогда легендарный Кристофер Ли.

«Это было странное приключение. Меня отняли у родителей и привезли в Москву, потом в Ялту. Именно тогда я впервые почувствовал себя независимым, взрослым парнем», — вспоминал он годы спустя.

Съёмки запомнились не только красотами Крыма: вскоре после начала работы грянула чернобыльская катастрофа. Группа ненадолго прервала работу, а потом… проверяла еду и воду с помощью дозиметра.

«Как будто этого было достаточно, чтобы радиация рассеялась», — с улыбкой говорил актёр.

Итак, прежде чем стать иконой в костюме летучей мыши и получить высшую кинематографическую награду за роль в драме «Боец», он прошёл школу выживания на совместных съёмках, получил первый актёрский опыт под руководством нашего постановщика и навсегда стал звездой советского кино.

Теперь вы точно догадались, о ком речь. Да, это — Кристиан Бэйл. И его звёздный путь, вопреки всему, начался именно здесь — в сказочном СССР, о котором сегодня помнят лишь самые внимательные поклонники кино.

Фото: Кадры из фильма «Мио, мой Мио» (1987)
Игорь Мустафин
Написать отзыв
