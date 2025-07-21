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«Единственная здоровая фраза»: в «Материалистке» много говорили о любви — но лишь этой цитате зрители готовы верить

21 июля 2025 19:34
Кадры из фильма «Материалистка»

По мнению некоторых пользователей, фильм во многом оказался абсурдным и наивным.

В мире ромкомов вышедшая недавно «Материалистка» будто бы хочет выделиться на фоне приторных историй. Главная героиня Люси — не романтичная мечтательница, а прагматичная сваха, которая уверена: любовь — это логика, расчёт, цифры и выгода.

Всё, как на собеседовании: симпатии, ноу-ноу, только факты. У неё есть чёткие критерии для отношений, и в них точно нет места импульсу, страсти и бывшим, особенно если они на мели.

Но, как и положено в любом уважающем себя ромкоме, схема даёт сбой. Люси оказывается в любовном треугольнике: с одной стороны — финансово стабильный Гарри, с другой — её бывший парень Джон, у которого по финансам полный провал, зато есть большая любовь и чемодан воспоминаний.

«Единственная здоровая фраза»: в «Материалистке» много говорили о любви — но лишь этой цитате зрители готовы верить

Финал, разумеется, выбрасывает всю рациональность на помойку: Люси отказывается от идеального мужчины и выбирает Джона. Для многих зрителей это стало финальной точкой в попытке восхититься лентой.

Одна из них выразилась предельно жёстко:

«Смотреть 2 часа, чтобы потом в последние 3 минуты он, спустя 10 лет, заявил, мол, "я бедный, ничего не могу тебе дать, но стану брать больше смен официантом"? Это дурдом!».

Пользовательница назвала фильм «абсурдным», ведь, по ее мнению, вся выстроенная логика героини рушится в один момент из-за эмоций. И дело даже не в том, что она выбрала бедного — а в том, что она выбрала бывшего, да ещё и с таким «планом».

На фоне всей этой разочарованности вдруг всплывает одна единственная фраза, которая вызвала у комментаторши не отторжение, а уважение:

«Когда ты потерян, ответ прост: просто иди туда, где любовь».

«Единственная здоровая фраза»: в «Материалистке» много говорили о любви — но лишь этой цитате зрители готовы верить

Нам тоже нравится, ведь это звучит как вполне надежный внутренний ориентир. Зрительница даже подчеркнула:

«Единственная здоровая фраза нашлась, которую я и поставила в название отзыва».

Ирония в том, что по сути героиня фильма этой фразе и последовала. Она и пошла туда, где любовь — просто сама подача получилась для кого-то странной и наивной.

Но сама идея — искать любовь, когда всё расплывается и рушится — по-прежнему жива. Поэтому не удивимся, если именно эта реплика запомнилась многим ярче остальных.

Ранее мы писали: Уже посмотрели «Материалистку»? Вот еще 3 похожих фильма — один из них вдохновил режиссера новинки с Джонсон

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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2 комментария
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