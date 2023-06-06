Единственная внучка Ильи Олейникова выросла копией матери: убедитесь сами

Отношения Евы Польны, экс-солистки группы «Гости из будущего» и Дениса Клявера, сына Ильи Олейникова, были бурными и недолговечными. И, несмотря на короткий срок их отношений, знаменитости друг о друге не забывают. Правда, поводы для этого бывают разные, как хорошие, так и плохие. Не так давно, например, Ева Польна заявила, что Денис предал ее.

Поводом для этого стали его откровения на ток-шоу «Пусть говорят». Все дело в том, что у пары в результате их отношений появился общий ребенок — дочь, которую назвали Эвелин. После расставания бывшие возлюбленные решили не афишировать отцовство Клявера и долгое время договоренность соблюдалась. Но во время участия в ток-шоу Денис раскрыл тайну. Этот поступок сильно обидел Еву, и она сочла, что это было самое настоящее предательство.

Эвелин сейчас уже совсем взрослая девушка, ей вот-вот исполнится 18 лет. Выросла она настоящей красавицей. При этом есть любопытная деталь во внешности звездной наследницы. Внучка Ильи Олейникова не похожа ни на кого из родных по отцовской линии. Она практически полная копия своей матери.