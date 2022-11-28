Единственная роль без усов: об этом фильме Михаил Боярский постарался забыть

Зрителям невозможно представить Михаила Боярского без его фирменных усов. Но есть в фильмографии актера единственная роль, где он появился «без прикрас». Впрочем, тогда о знаменитых усах не шло и речи, ведь в той картине Боярский снялся в возрасте 9 лет.

Короткометражная лента 1959 года называется «Спички детям не игрушка». Здесь снялись аж трое Боярских — сам Михаил Сергеевич, а также его отец и дядя, известные актеры. Это единственная лента, где все трое родственников появились вместе в одном фильме.

История рассказывает о мальчике, который чем-то опечален. Отец дает ему спички, чтобы как-то успокоить и отвлечь, но сын устраивает страшный пожар. К счастью, на помощь приходит дядя Петя и спасает положение.

Сейчас в Сети невозможно отыскать ни одного кадра или отрывка из фильма. Картина «Спички детям не игрушка» не сохранилась ни в каком виде. Видимо, ее изъяли из проката по неназванной причине. Поэтому увидеть, как выглядел Боярский без усов в своей дебютной роли, поклонникам не удастся.

Кстати, о том первом киноопыте артист почти не вспоминает, ведь образ незадачливого школьника на фоне именитых родственников — это весьма сомнительное амплуа для начинающего актера.