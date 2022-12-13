Единственная настоящая «живая Барби» живет в России: доказательство в ее паспорте

Уже несколько лет звезда социальных сетей стремится к своему идеалу во всем.

Кукла Барби давно стала эталоном красоты. Многие девушки по всему миру мечтают походить именно на эту игрушку, однако москвичка Карина Никотян не ограничилась лишь пластической хирургией.

Как рассказала звезда социальных сетей в своих блогах, она не побоялась и официально сменила свое имя. Теперь в паспорте девушки значится «Карина-Анира Александровна Барби», а подпись выглядит как сердечко с инициалами.

«Теперь я единственная в мире настоящая „живая Барби“. Не верите? А вы в паспорт взгляните!» — пишет Карина на своей странице и прикладывает снимок паспорта.

Однако даже смена имени — это далеко не предел для знаменитости. Дело в том, что 15 пластических операций не дали Карине желаемого результата, поэтому она еще далека от настоящей Барби. В будущем девушка намерена вновь оказаться на столе пластического хирурга, чтобы завершить преображение.