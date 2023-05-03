Единственная любовь короля Болливуда: эта женщина сразит наповал любого

Индийский кинематограф, безусловно, украсил Шах Рукх Кхан. Талантливый актер не только стал королем Болливуда, но и звездой мирового масштаба — проекты с ним в главной роли смотрят и любят во многих странах.

Как и за любой звездой экрана, за Кханом бегают толпы поклонниц. Впрочем, артист свой выбор давно сделал. В 19 лет он познакомился с Гаури Чиббер, на которой впоследствии и женился.

Сегодня супруги воспитывают двоих сыновей и дочь и считаются одной из самых крепких и красивых пар. Хотя в медийном пространстве часто появляются слухи об изменах со стороны актера, в них мало кто верит.

Поклонники считают, что знаменитости немало повезло, поэтому он не станет рисковать семейным счастьем ради мимолетных интрижек. Никого не удивляет, что Шах Рукх без ума от своей избранницы. Чиббер так красива, что сразит наповал любого мужчину.