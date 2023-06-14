Единственная любовь Гайдая: эта красотка сразит наповал любого (фото)

Знаменитый советский режиссер, создатель таких легендарных картин, как «Кавказская пленница» и «Иван Васильевич меняет профессию», через всю жизнь пронес любовь к одной единственной женщине — к актрисе Нине Гребешковой. И для нее он стал тем единственным, чувства к которому были гораздо больше, чем любовь. Хотя их отношения назвать простыми было довольно сложно.

Нина Павловна родилась в обычной рабочей семье, отец был маляром, мать — портнихой. И о том, чтобы выбрать для себя актерскую профессию, сначала и речи не шло. Она очень хотела стать учительницей и преподавать в младших классах. Но отец ее подруги уговорил девушку попробовать себя в творчестве. Каково же было ее удивление, когда она смогла поступить во ВГИК. Ведь она не считала себя ни талантливой, ни красивой. Но режиссеры считали совершенно иначе и наперебой стали приглашать Нину Павловну на разные роли.

С будущим мужем начинающая актриса познакомилась в вузе. И поначалу она его почти боялась. Ведь Гайдай был намного старше, умнее и опытнее. Он начал ухаживать за Ниной и через несколько месяцев пара расписалась. Всю их совместную жизнь и даже после смерти Нина Павловна буквально боготворила мужа.

Она взвалила на себя все бытовые и отчасти материальные заботы, практически сама воспитала дочь и всю жизнь заботилась о болезненном муже. При этом она активно снималась, на ее счету более 60 ролей. И хоть муж этого не замечал, но многие считали ее настоящей красавицей. А самое главное — она была счастлива.