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Единственная дочь Удовиченко отказалась от ее фамилии и уехала из России

5 августа 2022 14:50
Единственная дочь Удовиченко отказалась от ее фамилии и уехала из России

Карьера Марии так и не сложилась

Лариса Удовиченко трижды была замужем, но счастье материнства обрела лишь в последнем браке с пианистом Геннадием Болгариным. В 1988 году актриса родила дочку, которую назвала Машей. Казалось, что карьера девочки предопределена с самого детства. Уже в 2000 году 12-летняя девочка получила роль в фильме «Шуб-баба Люба!». К тому времени с мужем Удовиченко уже развелась, а воспитанием Маши занималась в основном ее бабушка, так как актриса много работала. Чувство вины за отсутствие в жизни дочери Любовь компенсировала дорогими подарками, балуя девочку.

После школы Мария поступила в ГИТИС. Но, окончив театральный вуз, она поняла, что актерское мастерство ее не влечет. Тогда девушка подала документы в экономический университет. Однако и этот диплом Марии не пригодился, ведь к моменту выпуска она уже лелеяла мечту о карьере за границей, передает Anews.

Единственная дочь Удовиченко отказалась от ее фамилии и уехала из России

Единственная дочь Удовиченко отказалась от ее фамилии, взяв более яркую — Милуша, и уехала из России. Она снова начала учиться: сначала получила образование в Академии моды в Милане, а затем внезапно решила стать режиссером и записалась на специализированные курсы. Удовиченко нисколько не смущало, что Мария никак не может определиться в жизни. Актриса покорно оплачивала образование дочери и ее проживание за рубежом.

В 2018 году Мария вышла замуж за музыканта из Рима Франческо Криусколи. Спустя 2 года появились слухи о беременности Милуши, однако о пополнении она так и не сообщила в соцсетях. А в прошлом году инсайдеры рассказывали, что брак Марии уже находится на грани распада. Однако, судя по соцсетям, паре пока удалось сохранить отношения.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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