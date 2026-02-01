Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Единственная дочь Сулеймана и Хюррем: какая тайная болезнь сгубила светлоликую Михримах на самом деле

1 февраля 2026 15:42
Кадр из сериала «Великолепный век»

Заболевание мучило султаншу с юного возраста.

Единственная наследница Сулеймана Великолепного и его любимой супруги Хюррем Михримах Султан появилась на свет в 1522 году в Стамбуле. С самого рождения она купалась в роскоши и была окружена заботой, что, однако, не смогло защитить ее от тяжелого недуга, с которым она боролась на протяжении всей жизни.

Уже в юном возрасте Михримах начала испытывать первые признаки изнурительной болезни, которая, по всей видимости, представляла собой ревматологическое заболевание, плохо изученное в те времена. Несмотря на тяжелую болезнь, Михримах получила блестящее образование, проявляя интерес к поэзии, каллиграфии и музыке. В 17 лет она вышла замуж за Рустема-пашу, который впоследствии стал великим визирем Османской империи, как и показали в сериале «Великолепный век».

Невидимый враг

Болезнь, поразившая Михримах, предположительно была разновидностью ревматоидного артрита. Медицина XVI века оказалась бессильна перед этим заболеванием. Султанша страдала от непрекращающихся болей в суставах, особенно в руках и ногах. Существуют сведения, что в особо тяжелые периоды Михримах теряла способность самостоятельно передвигаться и нуждалась в круглосуточном уходе.

Однако Михримах активно участвовала в политической жизни государства, оказывая поддержку своему отцу и брату Селиму II в принятии важных государственных решений. Она финансировала строительство многочисленных мечетей и благотворительных учреждений, включая грандиозный комплекс Михримах Султан в районе Эдирнекапы.

Единственная дочь Сулеймана и Хюррем: какая тайная болезнь сгубила светлоликую Михримах на самом деле

Жизнь во дворце Топкапы

Основная часть жизни Михримах прошла в главной резиденции османских султанов во дворце Топкапы. Этот величественный комплекс, построенный в XV веке, занимал огромную территорию около 700 000 квадратных метров и включал в себя множество зданий, садов и внутренних дворов.

Однако за внешним великолепием скрывались серьезные проблемы, особенно для здоровья. Дворец, расположенный на берегу Босфора, отличался повышенной влажностью. Средний показатель влажности в Стамбуле составляет около 72%, а в некоторых помещениях дворца он мог достигать критических 90%. Подобные условия способствовали развитию плесени и грибков, создавая благоприятную среду для размножения бактерий, включая возбудителей туберкулеза.

Влажность как провокатор: от ревматизма к туберкулезу

Постоянная сырость во дворце негативно сказывалась на состоянии Михримах. Влажный воздух усиливал боли в суставах и ослаблял иммунитет. По мнению современных медиков, люди, страдающие ревматологическими заболеваниями, на 60% больше подвержены риску развития туберкулеза по сравнению со здоровыми людьми.

Последние дни

В конце своей жизни Михримах все чаще мучили кашель и лихорадка. Эти признаки, вероятно, свидетельствовали о развитии туберкулеза. В XVI веке туберкулез был одной из основных причин смертности в Османской империи, ежегодно унося жизни примерно 1% населения.

В 1578 году в возрасте 56 лет Михримах Султан скончалась от туберкулеза. Несмотря на относительно недолгую жизнь, Михримах оставила заметный след в истории Османской империи.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
