Единственная дочь Папанова пошла в отца: увидите фото и сами будете в шоке

Елена Папанова, дочь знаменитого советского актера Анатолия Папанова, выросла практически полной копией своего отца. Что, конечно, для девушки скорее было недостатком, чем достоинством. И уж точно с такой внешностью с трудом можно было представить ее на сцене или на киноэкранах.

Однако вопреки уговорам отца Елена Анатольевна не просто пришла поступать, а была принята в театральный. А в 1976 году дочь известного актера начала строить карьеру. Но не где-нибудь в областном ТЮЗе, а в ГИТИСе. Но настоящая слава пришла к Елене Папановой лишь спустя много лет, когда ей уже исполнилось 56.

Творческий путь актрисы был непростым. Не помогала ей, конечно, и внешность, доставшаяся от отца. Однако Елена Анатольевна не сдавалась и все же стала успешной и знаменитой. К слову, дочерям Папановой с генами повезло больше. Но продолжить актерскую династию они не захотели.