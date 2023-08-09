Единицы знают настоящую фамилию Чумакова: вот в чем подвох

Алексей Чумаков прославился на всю страну в 2003 году, после участия в шоу «Народный артист». С того времени популярность музыканта только растет, а его живые выступления можно услышать не только в России, но и, например, в странах СНГ и даже во Франции. Но, несмотря на популярность и успех, далеко не все поклонники догадываются, какой секрет хранит знаменитый артист.

Как оказалось, отец Чумакова по происхождению болгарин. И в его фамилии, исходя из правил, ударение ставится на второй слог.

Но Алексей не хотел, чтобы у поклонников возникала путаница и они коверкали его фамилию. Поэтому еще в самом начале карьеры изменил ударение на более привычное для уха российского человека, поставив его на последний слог. И этот вариант оказался таким удачным, что многие фанаты даже не предполагали, что это ненастоящая фамилия музыканта.