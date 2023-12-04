Единицы знали: лысый из «Контрольной закупки» начал свою карьеру с обмана

Антон Привольнов вел программу «Контрольная закупка» более 12 лет, пока не ушел в продюсирование. В этом шоу потребители узнавали, какие продукты отличаются высоким качеством, а какие приобретать не стоит. Путь ведущего на ТВ нельзя назвать простым. Оказалось, в начале восхождения на телевизионный олимп Привольнову пришлось пойти на преступление.

В юношестве парень выглядел намного старше своих лет. Будущая знаменитость решила: зачем просиживать штаны в школе, если можно сразу пойти в институт? Так в 15 лет молодой человек с первой попытки смог поступить в ГИТИС на курс ныне покойного театрального режиссера Леонида Хейфица, но была одна загвоздка.

Парень даже не окончил школу, так что ему пришлось купить документ о среднем образовании. Правда, в будущем Антон Привольнов все же сдал экзамены экстерном, чтобы узаконить свое пребывание в вузе.