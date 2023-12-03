Единицы узнали: эту яркую роль в советском фильме сыграла дочь Фрейндлих

От Варвары Владимировой ждали больших успехов в кино. Еще бы, ведь она дочь самой Алисы Фрейндлих. Вот только повторить успех именитой родительницы ей было не суждено.

Звездная наследница никогда не хотела блистать на больших экранах. Сначала она выбрала для себя специальность театроведа, но затем все же перевелась на актерский. Однако построить головокружительную карьеру не смогла.

В фильмографии знаменитости есть несколько работ. Например, она воплотила принцессу Альбину в советской сказке «Не покидай» 1989 года. Но лишь единицы узнали в ней дочь Алисы Бруновны. «Когда смотрела фильм, понимала, что это кто-то очень знакомый. Только теперь узнала, что это дочь Фрейндлих», «Надо же, не знал, что Альбину сыграла дочь Алисы Фрейндлих», — пишут удивленные зрители в Сети.

К слову, Владимирова продолжает сниматься по сей день. Но плотным ее рабочий график вряд ли можно назвать.