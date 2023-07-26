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Единицы поняли эту шутку Гайдая в «Операции "Ы"»: долгое время считалась ляпом

26 июля 2023 10:45
Единицы поняли эту шутку Гайдая в «Операции

Режиссер оставил в своих картинах пасхалки.

Истории про Шурика связаны не только главным действующим лицом, но и некоторыми неочевидными деталями, заметить которые сможет только самый внимательный зритель. Леонид Гайдай оставил в новеллах «Наваждение» и «Операция „Ы“» пасхалку, соединив их тонкой шуткой. Вот только большинство людей не поняли замысел режиссера и приняли его за киноляп.

Речь идет о библиотеке. Когда в «Наваждении» Шурик выходит из храма знаний, то на двери висит табличка. На ней значится, что книги выдают с 3:00. Тут-то зрители и подумали, что закралась опечатка. Но нет. Потому что в «Операции „Ы“», когда бандиты идут на дело, они задают бабушке вопрос о том, как пройти в библиотеку. А время в тот момент, как помнят поклонники фильма, ровно три часа ночи. Вот и получается, что ни ошибки, ни ляпа в новеллах не было, просто не все поняли тонкий юмор Леонида Гайдая.

Единицы поняли эту шутку Гайдая в «Операции "Ы"»: долгое время считалась ляпом
Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Фильм Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965)
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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