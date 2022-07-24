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«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино

24 июля 2022 10:10
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино

Пожалуй, россияне могли бы с ними согласиться.

Россияне нашли способ погрузить иностранных зрителей в советскую культуру не только с помощью фильмов, но и блюд, которые ели те или иные герои. Одно из них привело испанцев в недоумение.

Дегустаторам предложили попробовать салат из моркови, капусты и свеклы без какой-либо заправки и специй. Хотя некоторые были не против свежих овощей, другие подняли такое блюдо на смех.

«Что происходит? Еда для коров. Салат скучный, на вкус никакой. Зато полезно для тех, кто на диете», — высказались иностранцы на канале ONTELEVISION.

Они оказались недалеки от правды, ведь попробовать им дали тот же салат, что Василий приготовил для Раисы Захаровны в фильме «Любовь и голуби». По убеждениям героини, еда должна была быть пресной, ведь соль — белый яд, а сахар — сладкий.

К «заморской» баклажанной икре из комедии Гайдая испанцы остались равнодушны, зато ирландское рагу из «Трое в лодке, не считая собаки» они съели с удовольствием.

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Фото: Кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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