Джуна: этим 2 знакам Зодиака суждено жить в счастье и праздности

Многие знаки зодиака мечтают жить как в сказке: получать желаемое по щелчку пальцев, работать столько, сколько захочется, а не с девяти до пяти, легко тратить деньги на желанные вещи, потому что в кошелек всегда полон купюрами. Однако достичь такого удается не каждому. В свое время целительница и астролог Джуна, имя которой известно каждому, кто интересуется эзотерикой, рассказала, каким знакам на роду написано жить припеваючи. Рассказываем, кто же эти счастливчики.

Близнецы

Возглавляют рейтинг самых везучих знаков зодиака Близнецы. Представители воздушной стихии - настоящие любимцы Фортуны.

Они ставят себе амбициозные цели, которые вызывают у окружающих усмешку - мол, смотрите, чего захотели, - а потом, ко всеобщему удивлению, действительно добиваются задуманного.

При этом получается все у Близнецов легко, им как будто даже не приходится прилагать особых усилий для того, чтобы сорвать желанный джек-пот.

Джуна считала, что секрет успеха Близнецов кроется в их отношении к жизни. Уроженцы воздушного знака стараются видеть во всем позитив, щедро дарят людям хорошее настроение и улыбки, за что и получают вознаграждение от высших сил. Кроме того, Близнецы при всей своей приветливости - люди с мощным внутренним стержнем, они ни за что не станут прогибаться под обстоятельства и плясать под чужую дудку. Это тоже по нраву вселенной, которая всячески балует Близнецов.

Водолей

Еще один воздушный знак зодиака, который может похвастаться покровительством Фортуны - это Водолей. Люди, появившиеся на свет под этим знаком, предпочитают выбирать для себя все самое лучшее. Довольствоваться чем-то меньшим они попросту не могут. Как правило, Водолеи добиваются успехов в творческих профессиях, они занимаются тем делом, которое по-настоящему любят, а потому получают от своей работы истинное удовольствие.

По мнению известной целительницы, вселенная благосклонна к Водолеям потому, что это удивительно гармоничные натуры.

Они довольно общительны и отзывчивы, люди тянутся к представителям этого воздушного знака и гордятся знакомством с ними. При этом Водолеям комфортно и в одиночестве - время от времени им необходимо уединиться, чтобы восполнить внутренние ресурсы, но они не страдают от этого, а воспринимают затишье как повод побыть только с самим собой.