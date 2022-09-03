Джуна: этим 2 знакам Зодиака суждено закончить жизнь в одиночестве

Имя Джуны известно каждому человеку, интересующемуся эзотерическими дисциплинами. Она позиционировала себя как целительницу и астролога, и действительно имела обширные познания в этих сферах. Сохранилось немало предсказаний Джуны, касающихся тех или иных знаков зодиака. Так, например, когда-то она рассказала, каким представителям зодиакального круга предстоит встретить старость в одиночестве.

Дева

Согласно предсказаниям Джуны, уроженцам земного знака может грозить одинокая старость. Для Дев, которые всю свою жизнь посвящают заботе об окружающих, это становится чрезвычайно болезненным ударом, пусть они это и умело скрывают.

Девы готовы с радостью взять на себя воспитание внуков и правнуков, вот только они не торопятся навещать их - отчасти потому, что уроженцы земного знака любят читать нотации и учить молодежь, как нужно жить.

И хотя делают это Девы из добрых побуждений, родственники с ними категорически не согласны, а потому приезжают в гости как можно реже, да и звонками не особо балуют. К счастью, представители знака не таят зла на своих детей и внуков, они искренне радуются даже редким визитам, беспокоятся о том, как бы получше встретить и накормить долгожданных гостей. Представители этого знака считают, что самое главное - чтобы близкие были здоровы и счастливы, и обиды на них не держат.

Скорпион

Представители водного знака также на старости лет нередко остаются без поддержки и заботы близких. Отчасти, по мнению Джуны, в этом виноваты методы воспитания Скорпиона. Дело в том, что уроженцы этого знака зодиака лишены сентиментальности - они предпочитают воспитывать отпрысков по-спартански, редко балуют их подарками, практически не хвалят, зато обращают внимание на любые недочеты и требуют, чтобы ребенок их устранил. Многие дети Скорпионов обижаются на суровых родителей, считая, что они лишили их нормального детства.

Лишь впоследствии они осознают, что благодаря такому воспитанию обзавелись мощным внутренним стержнем, но обиду на мам и пап, рожденных под осенним знаком, все же таят в глубине души.

Дети Скорпионов рано “вылетают из гнезда”, чтобы уйти от контролирующего родительского ока, а после этого редко туда возвращаются. Поэтому представители водного знака в преклонном возрасте зачастую остаются одинокими.