Джулию Робертс легко спутать с пенсионеркой: не поверите, что ее состарило

Даже самая маленькая деталь может разрушить продуманный образ. Но кроме идеального наряда, прически и макияжа красавица должна выбрать и правильный парфюм.

Для Джулии Робертс все обстоит иначе, ведь уже очень давно она пользуется одним ароматом. В нем сочетаются ноты жасмина, майской розы, мускуса и сандала. Эти духи стоят на полках магазинов почти 90 лет и за эти годы сильно устарели. Они уступают современным аналогам или представителям селективной парфюмерии. Однако актриса не готова прощаться со своим любимым флаконом.

Именно это нежелание избавиться от старомодного аромата заметно увеличивает возраст Джулии Робертс. Любой самый стильный и элегантный образ красавицы разрушается, когда окружающие чувствуют ее запах. Такой диссонанс не смущает актрису, и 90-летний парфюм всегда находится на ее туалетном столике.