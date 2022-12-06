Джулия Робертс позавидует: ахнете, за кого вышла замуж Екатерина Андреева (фото)

Екатерина Андреева нашла счастье в личной жизни лишь со второй попытки. Телеведущая вышла замуж за иностранца, которому случайно попалась на глаза во время его рабочей поездки в Москву.

Тогда сербский бизнесмен Душан Перович увидел Андрееву в эфире новостной передачи «Время». Он тут же потерял голову от красавицы-брюнетки и принял твердое решение: мужчина захотел во что бы то ни стало с ней познакомиться.

Устроить личное знакомство с телеведущей ему помогли журналисты. Встреча и последующее за ней общение переросли в роман, а после — и в крепкую семью. Вот уже более 30 лет Перович и Андреева счастливы в браке, правда, совместных детей у них так и не появилось.

Между тем поклонники телеведущей отмечают, что ей позавидует даже Джулия Робертс. Все потому, что Перович — невероятный красавец, который легко заткнет за пояс самого Ричарда Гира.