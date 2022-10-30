Джулии Робертс припомнили неприглядную выходку: унизила мужа у всех на глазах

На пике популярности Джулия Робертс крутила романы с голливудскими актерами — Кифером Сазерлендом, Лиамом Нисоном, Дэниелом Дэй-Льюисом и другими. А вот ее первый брак с кантри-певцом Лайлом Ловеттом оказался неудачным и продлился всего пару лет до 1995 года. Второй раз под венец звезда «Красотки» пошла в 2002 году. Ее избранником стал оператор Дэниэл Модер, а их браку предшествовал крупный скандал.

Дело в том, что на момент знакомства с обаятельной актрисой, мужчина уже был женат. И Джулия просто увела его из семьи. Предыдущую супругу оператора звали Вера Стимберг, она винила Робертс во всех проблемах и долго отказывалась соглашаться на развод. Актриса даже была готова выплатить обиженной женщине компенсацию. По слухам, предлагаемые суммы достигали 220 тысяч долларов. Но Стимберг не унималась и называла Джулию в интервью «похитительницей чужих мужей».

Тогда Робертс позволила себе неприглядную выходку. На публике она появилась в хэнд-мейд футболке с шутливой надписью A Low Vera, что можно перевести как «маленькая Вера». От этого поступка семья Модера оказалась не в восторге, ведь актриса унизила возлюбленного у всех на глазах, высмеяв его пассию. Несмотря на все то осуждение, что сопровождало их союз, Джулия и Дэниэл вместе уже 20 лет и воспитывают троих детей.