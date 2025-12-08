Меню
Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь

8 декабря 2025 12:19
Кроссовер получился специфичным.

Сегодня Джулианне Мур – 65 лет, и вы вряд ли помните, что в ее фильмографии есть любопытный факт: она снялась в картине Сергея Бодрова. Речь о фэнтези «Седьмой сын» (2014) – проекте, который с одной стороны удивляет кроссовером звездных имен, а с другой – шокирует низкими оценками: всего 5,5 на IMDb и жалкие 12% одобрения от зрителей.

Сюжет базируется на первой книге серии «Хроники Уордстоуна» Джозефа Делейни. В мире, где легенды и кошмары оживают, разворачивается драма: Мастер Грегори (Джефф Бриджес) когда-то заточил могущественную ведьму Мать Малкин (Джулианна Мур).

Но Малкин вырывается на свободу и мстит, устраняя ученика Грегори. Времени мало: до «кровавой луны» рыцарь должен обучить нового подопечного – «седьмого сына седьмого сына» Тома Уорда (Бен Барнс).

Вскоре судьба подкидывает сюрприз: Том влюбляется в юную ведьму (Алисия Викандер), помощницу Малкин.

Главная проблема фильма – неуклюжая попытка «перепевать» хиты жанра: «Игру престолов» и «Властелин колец». Сценарий страдает от рваного темпа и логических нестыковок.

Персонажи лишены глубины: герои кажутся картонными, антагонисты – недостаточно харизматичными. Несостыковка возрастов тоже бросается в глаза: книжный подросток Том Уорд в фильме выглядит взрослым мужчиной.

Дешевые спецэффекты и навязчивое 3D лишь подчеркивают общую небрежность постановки.

Приятный бонус для фанатов «Игры престолов»: в фильме мелькает Кит Харингтон (Джон Сноу). Но его роль настолько эпизодическая, что легко пропустить.

В итоге «Седьмой сын» – классический пример амбициозного провала. Картина балансирует на грани между эпическим фэнтези и проходной сказкой. Если вы не поклонник легких семейных историй, лучше обойти этот фильм стороной.

Фото: Кадр из фильма «Седьмой сын» (2015)
Алексей Плеткин
