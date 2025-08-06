Джордж Лукас уговорил Фрэнсиса Форда Копполу снять всеми отвергнутую гангстерскую драму — она стала одним из лучших фильмов в истории

Меню
6 августа 2025 10:52
К слову, потенциального режиссера выбирали по не совсем обычным критериям.

Хотя его недавний эпичный фильм «Мегалополис» вызвал довольно неоднозначную реакцию со стороны критиков и зрителей, Фрэнсис Форд Коппола по-прежнему остается одним из величайших режиссеров в истории кино, на счету которого десятки самых успешных картин своего времени.

Коппола получил признание мировой общественности еще в 1960-х, но настоящий прорыв в карьере случился с выходом «Крестного отца» — культовой гангстерской саги, которая перевернула представление публики о самом жанре.

Сейчас практически невозможно себе представить, что Коппола когда-то мог отказаться от участия в создании «Крестного отца», но такой вариант он действительно рассматривал — на помощь хитовой франшизе тогда пришел, как ни странно, отец «Звездных войн» Джордж Лукас.

От «Крестного отца» отказывался весь Голливуд — тогда студии пришли к Копполе

Как рассказывал сам Коппола, в то время никто не видел огромного потенциала в на первый взгляд самой обычной истории об итальянских мафиози — потому все именитые режиссеры один за другим отказывались браться за «Крестного отца».

Потому студии обратились к Копполе, и вот по какой причине: продюсеров привлекал тот факт, что сам Коппола — американец с итальянскими корнями, а потому, в случае неоднозначной реакции публики, всю вину можно будет свалить на него.

Кроме того, подкупало и то, что Коппола буквально за пару лет до этого получил «Оскар» за сценарий к биографической военной драме «Паттон» — а потому он в случае чего мог переписать и сценарий к «Крестному отцу».

Фрэнсис Форд Коппола не хотел снимать «Крестного отца» — Джордж Лукас его переубедил

Кадр из фильма «Крестный отец»

В итоге, как признался Коппола, он и сам в какой-то момент хотел отказаться от работы над фильмом, вокруг которого создавалась такая не слишком здоровая атмосфера.

В тот момент рядом очень кстати оказался ученик Копполы, будущий создатель «Звездных войн» Джордж Лукас — последний убедил Копполу в том, что снимать «Крестного отца» нужно хотя бы для того, чтобы заработать денег, которых у них на тот момент практически не было.

Впоследствии Коппола признал, что Лукас был прав, а риск оправдал себя — в прокате «Крестный отец» заработал около 300 миллионов долларов с бюджетом в всего 7 миллионов.

Кстати, сам Коппола когда-то выпустил первые две части «Крестного отца» в виде мини-сериала, включив туда не вошедшие в сами фильмы сцены, — о том, почему такой формат так и не снискал успеха, можно почитать тут.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Крестный отец» (1972)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
