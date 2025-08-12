Меню
Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)

12 августа 2025 17:42
Мы ждали этого невероятно долгих восемь лет.

Еще недавно казалось, что капитан Джек Воробей ушел в закат навсегда. После громкого разрыва с Disney и публичного суда Джонни Депп заявлял, что не вернется во франшизу «Пиратов Карибского моря» даже за «300 миллионов долларов и один миллион альпак». Но, похоже, в этой истории наметился сюжетный поворот, достойный самой хитроумной пиратской ловушки.

Продюсер Джерри Брукхаймер в интервью Entertainment Weekly признался: он говорил с Деппом о шестой части «Пиратов Карибского моря». И актер морально готов к возвращению — но при одном условии. Не личный контракт, не внушительный гонорар, не «камбэк» других старых звезд, а… сценарий.

«Если ему понравится, как написана роль, думаю, он это сделает. Все дело в том, что на будет на страницах», — отметил Брукхаймер.

А ведь работа над сценарием идет уже несколько лет. Авторы менялись, переписывали первые два акта, но, по словам Брукхаймера, финал получился «потрясающим» — осталось довести начало и середину до того же уровня. Речь идет о полноценном перезапуске франшизы, но с полноценным участием любимого миллионами капитана.

Последний раз Депп примерял треуголку и косички в 2017-м, в «Мертвецы не рассказывают сказки». С тех пор судьба франшизы повисла на волоске (обсуждался даже женский спин-офф!), а сам актер работал в основном в независимых проектах и судился с бывшей пассией. Что ж, настала пора возвращаться домой. Вернее, на Черную жемчужину. Признайтесь — ждали же!

Фото: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
