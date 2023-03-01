Джонни Депп отказался сниматься в трех фильмах: глазам не поверите, кто его заменил

Нетрудно догадаться, что при первом прочтении любого сценария невозможно сразу определить, станет ли фильм успешным в прокате. Поэтому многие актеры отказываются от действительно интересных предложений, а позже горько сожалеют об этом.

У известного на весь мир Джонни Деппа тоже есть такой опыт. Однако его решения подарили возможность другому талантливому мужчине прославиться в Голливуде и за его пределами.

Известно, что исполнитель роли Джека Воробья получал предложения о съемках в фильмах «На гребне волны», «Скорость» и «Матрица». В этих картинах ему предлагали сыграть главных героев, а в шедевре братьев Вачовски режиссеры и вовсе не хотели снимать никого, кроме знаменитого актера. Но во всех трех случаях он отклонил предложения.

Тогда на его замену пришел талантливый Киану Ривз, без которого сегодня невозможно представить эти культовые работы. А роль Нео подходит ему лучше, чем любой другой голливудской звезде.