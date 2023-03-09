Джонни Депп лишь грустная замена: ахнете, увидев настоящего Джека Воробья

Капитан Джек Воробей стал одним из самых ярких образов в фильмографии Джонни Деппа. Однако изначально создатели фильма хотели видеть в этой знаковой роли совсем другого актера. Авторы «Пиратов Карибского моря» считали, что идеальный Джек Воробей получится только в исполнении легендарного комика Джима Керри. Его талант, харизма и невероятная мимика пришлись бы как нельзя кстати. Керри долго думал над предложением сняться в «Пиратах...», но в итоге выбрал главную роль в комедии «Брюс Всемогущий».

После того, как Джим дал продюсерам от ворот поворот, они «переключились» на Мэттью МакКонахи и Хью Джекмана, но получили от них отказы. Артисты посчитали, что образ Джека Воробья смотрится проигрышно на фоне других персонажей.

И лишь тогда создатели «Пиратов...» связались с Деппом, который оказался вынужденной заменой на тот случай, если Керри и другие топовые актеры откажутся от роли. Тогда никто не мог и подумать, что Джонни сделает своего героя кинолегендой.