«"Джон Уик" в мире аниме»: китайский мульт 2024-го взорвал Сеть, по популярности обходит даже «Зверополис 2»

Пока Голливуд выжимает последнее из старых франшиз, китайские аниматоы вершат революцию. Мультфильм «Танец льва 2», вышедший ещё в 2024 году, неожиданно стал вирусным хитом на Западе — и не из-за милых зверушек или детских шуток.

Причина — бешеная, кинематографичная боевка, которую сравнивают с «Джоном Уиком» и классикой кунг-фу, и стиль, который напрочь ломает стереотипы о «детском» контенте.

Сюжет звучит как сценарий крутого неонуара: безвестный парень Хуан приезжает в Шанхай, чтобы заработать на лечение отца, и ввязывается в подпольные боёвки «Шанхайская ночь драк», представляя приходящую в упадок школу боевых искусств. Но вся суть — не в истории, а в её исполнении.

Анимация здесь — не мультяшная, а кинематографичная: камера лихо летает за героями, удары чувствуются каждой косточкой, а хореография драк заставит позавидовать даже создателей голливудских боевиков. Зрители в восторге пишут:

«Это настолько зубодробительно, что хочется еще», «"Джон Уик" в мире аниме».

Успех не случаен: первая часть ещё в 2023 году собрала 88% свежести на Rotten Tomatoes, но широкий западный зритель проигнорировал её. Вторая часть хитом проката не стала, но по уровня хайпа после выхода в цифре превосходит даже «Зверополис 2».

Фаны разбирают боевые сцены на кадры, восхищаются детализацией и динамикой. Пользователи ставят мультфильму 9 из 10, называя его скрытым бриллиантом, который «Голливуд никогда бы не сделал». Так что если вы искали, что посмотреть, то можете смело брать хит на карандаш.