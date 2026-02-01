Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «"Джон Уик" в мире аниме»: китайский мульт 2024-го взорвал Сеть, по популярности обходит даже «Зверополис 2»

«"Джон Уик" в мире аниме»: китайский мульт 2024-го взорвал Сеть, по популярности обходит даже «Зверополис 2»

1 февраля 2026 10:23
«"Джон Уик" в мире аниме»: китайский мульт 2024-го взорвал Сеть, по популярности обходит даже «Зверополис 2»

Сперва был Нэчьжа, теперь нарисовался новый герой. 

Пока Голливуд выжимает последнее из старых франшиз, китайские аниматоы вершат революцию. Мультфильм «Танец льва 2», вышедший ещё в 2024 году, неожиданно стал вирусным хитом на Западе — и не из-за милых зверушек или детских шуток.

Причина — бешеная, кинематографичная боевка, которую сравнивают с «Джоном Уиком» и классикой кунг-фу, и стиль, который напрочь ломает стереотипы о «детском» контенте.

Сюжет звучит как сценарий крутого неонуара: безвестный парень Хуан приезжает в Шанхай, чтобы заработать на лечение отца, и ввязывается в подпольные боёвки «Шанхайская ночь драк», представляя приходящую в упадок школу боевых искусств. Но вся суть — не в истории, а в её исполнении.

Анимация здесь — не мультяшная, а кинематографичная: камера лихо летает за героями, удары чувствуются каждой косточкой, а хореография драк заставит позавидовать даже создателей голливудских боевиков. Зрители в восторге пишут:

«Это настолько зубодробительно, что хочется еще», «"Джон Уик" в мире аниме».

Успех не случаен: первая часть ещё в 2023 году собрала 88% свежести на Rotten Tomatoes, но широкий западный зритель проигнорировал её. Вторая часть хитом проката не стала, но по уровня хайпа после выхода в цифре превосходит даже «Зверополис 2».

Фаны разбирают боевые сцены на кадры, восхищаются детализацией и динамикой. Пользователи ставят мультфильму 9 из 10, называя его скрытым бриллиантом, который «Голливуд никогда бы не сделал». Так что если вы искали, что посмотреть, то можете смело брать хит на карандаш.

Фото: Кадры из фильмов «Танец льва 2» (2024), «Джон Уик 2» (2017)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Читать дальше 17 февраля 2026
«Грозовой перевал» — не главный сюрприз: 4 громкие новинки неожиданно захватили мировой прокат (и даже ставят рекорды) «Грозовой перевал» — не главный сюрприз: 4 громкие новинки неожиданно захватили мировой прокат (и даже ставят рекорды) Читать дальше 16 февраля 2026
Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Читать дальше 16 февраля 2026
Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Читать дальше 15 февраля 2026
«Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте «Можно будет валить врагов подбородком»: «Поднятие уровня» наконец вернется с эпичными битвами – но о 3-м сезоне пока не мечтайте Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Любимое блюдо Маши ее Медведю строго противопоказано: зато человека от него не оттащишь за уши (элементарный рецепт) Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Спустя 800 серий в «Симпсонах» раскрыли тайну заставки: как выглядит Гомер после ДТП с Мардж Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше