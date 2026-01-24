Оповещения от Киноафиши
Джоли ушла к Хрюшке, а Хопкинс в «Поле чудес»: ИИ представил голливудских звезд в российских ток-шоу нулевых

24 января 2026 15:13
Уникальный мэшап.

Кто из нас не представлял себе ситуацию, в которой звезды менялись бы ролями. А что если бы голливудские корифеи родились в СССР и продолжили работать на отечественном ТВ? Страшно представить? Нам тоже, но ИИ помог с реализацией, и мы умилились.

Начнем с нашего любимца Энтони Хопкинса, сменившего на посту у барабана Леонида Якубовича. Пышные усы, шикарный костюм, смотрится как влитой. В голове возникает сцена: культовый актер не моргая смотрит в камеру, улыбается и кричит «Ааааавтомобиль».

Анджелина Джоли в нарезке из Сети предстала в образе ведущей шоу «Спокойной ночи, малыши», сменив Оксану Федорову. Вышло мило и лампово.

Другие образы можете посмотреть в нашей подборке, также не забудьте прочитать другие заметки и пройти тесты на «Киноафише»: мы подготовили массу викторин о советском и современном кино. Есть даже загадки про аниме.

Фото: Кадр из шоу «Полу чудес»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
