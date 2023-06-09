Джоли резко помолодела, изменив в себе только одну деталь: сразу и не поймете (фото)
Звезду уличили в подражании своей главной сопернице.
Поклонники ревностно относятся к любым экспериментам Анджелины Джоли с внешностью. Благо, главная красотка Голливуда меняет свой образ редко, но метко.
В последнее время в Сети заговорили о том, что бывшая супруга Брэда Питта сильно сдала и постарела. Многие списывали это на ее болезненный развод с главным секс-символом. Но все оказалось куда проще.
Стоило Джоли изменить в себе только одну деталь, как она вновь стала молодой и прекрасной. Долгие годы звезда была верна шоколадному оттенку волос, но теперь стала блондинкой. Такой актрису видели лишь в 90-х, когда она только начинала свою карьеру.
Оказавшись на светлой стороне, знаменитость будто отмотала время на три десятка лет назад. Фанаты с восхищением заметили, что Анджелина выглядит потрясающе свежо и элегантно. А хейтеры словно между прочим подметили, что такой же оттенок волос и прическу носит Дженнифер Энистон, у которой Джоли когда-то прямо из-под носа увела красавчика Питта.