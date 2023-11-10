Джоли на ее фоне дурнушка: Инна Гомес все так же хороша, как 30 лет назад

Инна Гомес давно не посещает светские тусовки. Но не стоит думать, что модель прячется от посторонних глаз, чтобы никто не узнал, как она постарела. Глядя на знаменитость, понимаешь, что время над ней не властно.

Свою карьеру красавица начала с первого в СССР конкурса красоты. Тогда ей было всего 18 лет. Начинающую актрису званием «Московская красавица» не удостоили. Зато перед ней открылось множество заманчивых перспектив.

Гомес стала успешной моделью — она много снималась в рекламе, красовалась на обложках глянца. Кроме того, начала сниматься в кино, появляться в разных шоу. Например, многие помнят ее в проекте «Последний герой».

В свои 53 года Инна уже не гонится за публичностью. Она продолжает активно работать и занимается благотворительностью. И по-прежнему восхищает народ потрясающей внешностью. На фоне Гомес худосочная и постаревшая Джоли просто дурнушка.