Джоли на ее фоне дурнушка: Инна Гомес все так же хороша, как 30 лет назад
От модели глаз не отвести.
Инна Гомес давно не посещает светские тусовки. Но не стоит думать, что модель прячется от посторонних глаз, чтобы никто не узнал, как она постарела. Глядя на знаменитость, понимаешь, что время над ней не властно.
Свою карьеру красавица начала с первого в СССР конкурса красоты. Тогда ей было всего 18 лет. Начинающую актрису званием «Московская красавица» не удостоили. Зато перед ней открылось множество заманчивых перспектив.
Гомес стала успешной моделью — она много снималась в рекламе, красовалась на обложках глянца. Кроме того, начала сниматься в кино, появляться в разных шоу. Например, многие помнят ее в проекте «Последний герой».
В свои 53 года Инна уже не гонится за публичностью. Она продолжает активно работать и занимается благотворительностью. И по-прежнему восхищает народ потрясающей внешностью. На фоне Гомес худосочная и постаревшая Джоли просто дурнушка.
«Красивая Инна. Видела ее вживую на Невском проспекте в Питере. Красивая. Все-таки сочетание голубых глаз и черных волос недаром признано редким и самым красивым», «Какая же она красивая. Глаз не оторвать», «Очень красивая и приятная, от нее исходит какое-то тепло. Чувствуется, что хороший человек», «Моложавая, выглядит супер», — пишут в Сети.