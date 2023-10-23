Джоли ей завидует: и не скажешь, что жене Реввы уже исполнился 41 год

Александр Ревва и его близкие не скрывают свою личную жизнь от подписчиков. В социальных сетях и он, и его супруга Анжелика регулярно делятся свежими кадрами, рассказывая все новости. А не так давно избранница комика опубликовала серию фотографий, приуроченных к своему дню рождения.

На снимках Анжелика позирует в кожаном топе, акцентируя внимание на декольте и плечах, а дополняет образ легкой черной юбкой. При этом снимки сделаны на одном из курортов во время отдыха пары.

Пользователи Сети остались в восторге от фотосессии супруги Реввы. В комментариях они осыпали ее комплиментами, отметив, как эффектно она выглядит в 41 год. При этом часть поклонников сравнила именинницу с Анджелиной Джоли.