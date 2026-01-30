Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Джоконды не было, а бой длился сильно дольше: из-за этих ляпов ветераны молча уходили с сеансов «9 роту»

30 января 2026 20:32
Вот как все было на самом деле.

Фильм «9 рота» в 2005 году стал оглушительным прокатным хитом. Сплошь подающие надежду актеры, запоминающиеся клички, эффектные сцены — всё это обеспечило ему народную любовь у поколения, не знавшего войну.

Но у тех, кто прошел Афганистан, картина Фёдора Бондарчука вызвала лишь горечь и злобу. Почему ветераны называют ленту «плевком в душу», и что происходило на самом деле?

Трагедия вместо подвига. Фильм построен на идее бессмысленного самопожертвования и предательства командования. В финале выживает один, но в реальности легендарный бой 9-й роты 345-го полка за высоту 3234 7-8 января 1988 года стоил жизни шестерым десантникам. Рота не была брошена: работала артиллерия, вовремя подошло подкрепление.

По версии Бондарчука, солдаты — это неуправляемая масса, которая только и делает, что дерётся, пьёт и ищет «девочек». Ветераны возмущены: «Я понимаю, что без порнухи никак нельзя, но уж дюже хлопцы озабочены. Первых полгода бойцу хочется спать и жрать… не до гулянок».

Сцены, где бойцы толпой идут по открытой местности или лежат плечом к плечу, у знающих людей вызывают лишь усмешку. Так в реальном бою не выживают. Атака моджахедов на колонну без прикрытия с воздуха — чистая фантазия.

«Работал с бойцами, ветеранами афгана. Они меня потянули с собой смотреть сей дивный шедевр. Они при просмотре молча встали и ушли. Ползала».

Для контраста — свидетельство реального бойца той самой 9-й роты, но десятилетием раньше. Сергей Составкин участвовал в штурме дворца Амина в 1979 году.

  • Отбор и подготовка. В роту лично отбирали крепких «деревенских» парней, никаких изнеженных столичных Джоконд. Интенсивная подготовка велась месяцами.
  • Худшим наказанием для десантника считалась отправка в Союз за провинность — это было равносильно предательству товарищей.

Парадоксально, но у фильма есть неожиданное положительное последствие. Именно после его просмотра многие молодые люди впервые заинтересовались реальной историей Афганской войны, начали искать документальные хроники и рассказы ветеранов.

Фото: Кадры из фильма «9 рота» (2005)
Ксения Куртукова
