Джоффри из «Игры престолов» теперь не узнать: от его вида глаза на лоб полезут (фото)

Джек Глисон прославился на весь мир благодаря роли Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов». В течение четырех сезонов он воплощал ненавистный для многих зрителей образ, а после смерти своего персонажа пропал с экранов на несколько лет.

Как признавался позднее сам Глисон, в то время он решил сконцентрироваться на своем образовании и психическом здоровье. Он много учился, изучая философию и теологию, и основал свою театральную группу, выступая лишь в камерных театрах.

Сейчас же Глисон неожиданно решил вернуться на экраны. Он принял участие в нескольких проектах и уже не раз появился на мероприятиях, однако далеко не все поклонники узнали его. Дело в том, что светловолосый актер полностью изменил свой образ. Он отрастил усы, его волосы стали значительно темнее и длиннее. Как отмечают некоторые фанаты, теперь в Глисоне уже невозможно узнать тирана Джоффри, а артист больше похож на добродушного соседа из комедийного сериала.