Джоффри и Рамси — это еще цветочки: в «Игре престолов» есть третий злодей, которого сериал сильно облагородил

Мы привыкли считать главными злодеями «Игры престолов» Джоффри и Рамси. Однако книгам известна третья фигура, способная составить им конкуренцию. Это Серсея Ланнистер — но не та, к которой мы привыкли в сериале. Экранный образ королевы значительно смягчили, и вот как это работало.

Первое и главное отличие — внутренний мир. В книгах мы не слышим мыслей Серсеи. Главы от ее лица появляются лишь с четвертого тома, но сериал сразу дает ей возможно проявить человеческую слабость.

Вспомните сцену у постели Брана: Серсея рассказывает Кейтилин о смерти своего первого ребенка. Этот момент создает трещину в образе безупречной интриганки, добавляя болезненного материнского опыта. Подобных откровений в книгах просто нет. Там она позже холодно признается Неду Старку, что сама прервала беременность от Роберта, не желая рожать ему наследника.

Второй прием — перераспределение жестокости. Многие откровенно садистские поступки книжной Серсеи в сериале либо убрали, либо отдали другим персонажам. Классический пример — охота на бастардов Роберта Баратеона. В оригинале приказ отдает именно она. В сериале эту инициативу приписывают Джоффри, что оставляет за Серсеей роль скорее расчетливого политика, чем хладнокровного детоубийцы.

Но самое важное — рутинная, бытовая жестокость. В книгах Серсея не просто устраняет врагов. Она методично ломает случайных людей, оказавшихся на ее пути.

Возьмем историю Голубого Барда — певца, которого пытали, чтобы выбить ложные показания против Маргери. Или ее расправу над зрителями сатирического кукольного представления: богатых оштрафовать, у бедняков — вырвать глаза. Такие сцены сериал либо опускает, либо сильно упрощает, потому что они превращают персонажа в абсолютное, лишенное полутонов зло.

Лишь к концу сериала, особенно после взрыва Великой септы, экранная Серсея догоняет книжную в беспощадности. Но в ранних сезонах разница колоссальная. Сериал позволил ей оставаться сложным, понятным, а порой даже вызывающим жалость антигероем.

Книжная же версия использует жестокость как повседневный инструмент. И если бы ее перенесли на экран без правок, Джоффри и Рамси получили бы достойную компанию.